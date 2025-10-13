Isaac passa por cirurgia na cabeça e segue entubado após agressão

O pequeno Isaac Amaral de Castro Batista Nunes, de seis anos, segue entubado em estado grave no Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté, após sofrer violentas agressões do padrasto, na última sexta-feira (10), em Pindamonhangaba. O suspeito, Alexandre Cafalloni da Rosa, de 32 anos, continua foragido.
Em novo relato nesta segunda-feira (13), o pai da criança, Wesley Amaral Siqueira Nunes, contou que o filho passou por uma cirurgia delicada na cabeça para retirar um coágulo de sangue. Segundo ele, parte do crânio de Isaac precisou ser removida, já que os ossos estavam estilhaçados em uma região extensa.
“Ele ainda se encontra entubado. Fez uma cirurgia para tirar um quadro de sangue da cabeça, só que vai ficar sem uma parte do crânio, porque o médico disse que estava todo estilhaçado, uma parte grande. Ele está em recuperação, aos poucos vão tirando ele da entubação, mas o quadro ainda é bem complicadinho aqui no hospital”, contou o pai.
Isaac permanece sob cuidados intensivos da equipe de neurocirurgia e pediatria. A família acompanha a evolução do quadro, que é considerado grave, porém estável.
O caso.
A Polícia Civil apura um caso de lesão corporal grave contra menor de 14 anos. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (10), dentro de uma adega localizada na Rua Agenor Pereira, no bairro Jardim Santa Cecília, em Pindamonhangaba.
De acordo com o boletim de ocorrência, o padrasto Alexandre Cafalloni da Rosa teria pegado a cabeça da criança e batido diversas vezes no chão, provocando fraturas no crânio e na face.
Após a agressão, o suspeito e a mãe da criança levaram o menino ao Hospital Regional de Pindamonhangaba, tentando enganar a equipe médica, dizendo que ele havia caído de uma cadeira. A enfermeira de plantão, no entanto, desconfiou das lesões e alertou a polícia. O homem fugiu do local, e a mulher foi contida por funcionários até a chegada das autoridades.
O menino foi inicialmente internado em Pindamonhangaba e, diante da gravidade do quadro, transferido para Taubaté, onde passou por cirurgia emergencial para conter sangramento intracraniano e tratar fraturas múltiplas na face e no crânio.
Investigação.
O caso é investigado pela equipe do delegado Carlos Eduardo Nascimento, com apoio da escrivã Fabiana de Mello.
O Conselho Tutelar acompanha a família, e o pai da criança informou que pretende entrar na Justiça pela guarda do filho, reforçando que já havia denúncias anteriores de maus-tratos contra o suspeito.
A Polícia Civil prossegue com as buscas para localizar e prender Alexandre Cafalloni, que segue foragido desde o dia do crime. Informações sobre o paradeiro do agressor podem ser repassadas anonimamente pelo 181 (Disque Denúncia) ou pelo 190 (Polícia Militar).