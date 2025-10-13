Isaac passa por cirurgia na cabeça e segue entubado após agressão

O pequeno Isaac Amaral de Castro Batista Nunes, de seis anos, segue entubado em estado grave no Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté, após sofrer violentas agressões do padrasto, na última sexta-feira (10), em Pindamonhangaba. O suspeito, Alexandre Cafalloni da Rosa, de 32 anos, continua foragido.

Em novo relato nesta segunda-feira (13), o pai da criança, Wesley Amaral Siqueira Nunes, contou que o filho passou por uma cirurgia delicada na cabeça para retirar um coágulo de sangue. Segundo ele, parte do crânio de Isaac precisou ser removida, já que os ossos estavam estilhaçados em uma região extensa.