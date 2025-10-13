Com K9, cocaína e 'ice', homem é preso pela 2ª vez em um mês

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Campos do Jordão na noite de domingo (12), no bairro Vila Santo Antônio por policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores.

O suspeito, que já possuía histórico criminal e havia sido detido pelo mesmo crime há apenas um mês, foi abordado pela equipe e com ele foram apreendidos: 19 porções de K9, nove eppendorfs com cocaína, quatro porções de “ice”, R$ 1.377 em dinheiro e um aparelho celular.

