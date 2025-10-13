Jovem morre afogado em represa do Vale; amigos tentaram resgate

A Polícia Civil registrou morte por afogamento na represa Toca do Leitão, em Santa Branca, na manhã de domingo (12). Segundo o boletim de ocorrência, Edelson Oliveira Brito Júnior, de 20 anos, havia se afogado na tarde do sábado (11). O corpo foi encontrado no local.
De acordo com o relato de um amigo que acompanhava Edelson, três jovens estavam na represa quando decidiram atravessar a nado para a outra margem. Um deles conseguiu completar a travessia.
Edelson, já na metade do percurso, pediu socorro. O amigo inicialmente pensou se tratar de brincadeira, mas, ao perceber a gravidade, entrou na água para ajudar. Ele alcançou a vítima, que já apresentava sinais de afogamento, tentou mantê-la à tona até a chegada de um barco, mas não conseguiu prosseguir sem colocar a própria vida em risco.
A ocorrência foi comunicada às 11h e registrada no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí, com encaminhamento à Delegacia de Santa Branca, responsável pela área.
A investigação segue como morte suspeita/encontro de cadáver, aguardando laudos periciais para confirmar a causa da morte e as circunstâncias do afogamento.
A autoridade policial requisitou perícia perinecroscópica ao Instituto de Criminalística e determinou o envio do corpo ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.
Essa foi a segunda morte por afogamento na região neste final de semana. Outro jovem, Erik Gustavo Aldo Duarte Cozin, de 22 anos, morreu afogado na Cachoeira do Desterro, em Cunha, na tarde de domingo (12), em uma área de mata que é de difícil acesso.