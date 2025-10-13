Jovem morre afogado em represa do Vale; amigos tentaram resgate

A Polícia Civil registrou morte por afogamento na represa Toca do Leitão, em Santa Branca, na manhã de domingo (12). Segundo o boletim de ocorrência, Edelson Oliveira Brito Júnior, de 20 anos, havia se afogado na tarde do sábado (11). O corpo foi encontrado no local.

De acordo com o relato de um amigo que acompanhava Edelson, três jovens estavam na represa quando decidiram atravessar a nado para a outra margem. Um deles conseguiu completar a travessia.