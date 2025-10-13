13 de outubro de 2025
CHUVA

Temporal provoca alagamentos e transtornos em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Chuva forte causou alagamentos em Taubaté
Chuva forte causou alagamentos em Taubaté

Uma forte chuva atingiu Taubaté no início da noite de domingo (12), provocando alagamentos em vários pontos da cidade e transtornos para motoristas e pedestres. O temporal, que durou cerca de 30 minutos, também impactou o público da Oktoberfest, realizada na Avenida do Povo.

No bairro Esplanada Independência, o túnel que liga a rua Japão à Avenida Jorge Salim Mutran ficou totalmente alagado, impedindo a passagem de veículos. Já na Avenida Juscelino Kubitscheck, foram registrados pontos de alagamento leves, enquanto no Residencial Sítio Santo Antônio a Avenida Manoel José de Siqueira Matos apresentou trechos mais críticos, com grande acúmulo de água e a formação de um “rio” no meio da via.

A Oktoberfest de Taubaté também foi atingida pela forte chuva. Parte do público precisou buscar abrigo em uma área coberta da Avenida do Povo (Avenida Walter Thaumaturgo), local que não estava autorizado para uso durante o evento.
Durante a precipitação, participantes atravessaram o gradil instalado no canteiro central para se proteger, o que gerou polêmica sobre o uso do espaço.

A autorização oficial da Prefeitura previa apenas a utilização da pista, sem área coberta, restrição que já havia sido motivo de debate entre organizadores e autoridades antes do início da festa.

Apesar dos transtornos, não há registro de feridos ou ocorrências graves até o momento. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Públicos monitoram as áreas afetadas.

