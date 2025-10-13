Temporal provoca alagamentos e transtornos em Taubaté

Uma forte chuva atingiu Taubaté no início da noite de domingo (12), provocando alagamentos em vários pontos da cidade e transtornos para motoristas e pedestres. O temporal, que durou cerca de 30 minutos, também impactou o público da Oktoberfest, realizada na Avenida do Povo.

No bairro Esplanada Independência, o túnel que liga a rua Japão à Avenida Jorge Salim Mutran ficou totalmente alagado, impedindo a passagem de veículos. Já na Avenida Juscelino Kubitscheck, foram registrados pontos de alagamento leves, enquanto no Residencial Sítio Santo Antônio a Avenida Manoel José de Siqueira Matos apresentou trechos mais críticos, com grande acúmulo de água e a formação de um “rio” no meio da via.