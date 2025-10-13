Olheiro e vendedor do tráfico são presos pela GCM em São José

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu, na zona sudoeste de São José dos Campos, durante um patrulhamento do Gtam (Grupamento Tático de Motos), da GCM (Guarda Civil Municipal).

Ao avistarem a equipe, um deles tentou fugir e, ao ser alcançado, confessou atuar como responsável por avisar traficantes sobre a aproximação de equipes policiais. O segundo suspeito tentou esconder uma sacola com drogas e dinheiro sob a blusa e confessou que sua função era a venda de entorpecentes na região. As drogas e o dinheiro foram apreendidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp