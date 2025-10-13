13 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Olheiro e vendedor do tráfico são presos pela GCM em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu, em São José dos Campos
Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu, em São José dos Campos

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu, na zona sudoeste de São José dos Campos, durante um patrulhamento do Gtam (Grupamento Tático de Motos), da GCM (Guarda Civil Municipal).

Ao avistarem a equipe, um deles tentou fugir e, ao ser alcançado, confessou atuar como responsável por avisar traficantes sobre a aproximação de equipes policiais. O segundo suspeito tentou esconder uma sacola com drogas e dinheiro sob a blusa e confessou que sua função era a venda de entorpecentes na região. As drogas e o dinheiro foram apreendidos.

Ambos foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e foram formalmente presos por tráfico de drogas e colaboração com o tráfico.

