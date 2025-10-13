Advogado é preso com arma, carro sem licenciamento e CNH vencida

Um advogado agrário de 40 anos foi preso em flagrante portando uma pistola Taurus calibre .9mm municiada. A prisão aconteceu na madrugada de segunda-feira (13), no bairro Perequê-Mirim, em Ubatuba. Policiais Militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) a informação de que um condutor e uma passageira estavam num veículo Montana cor prata, que estava há algum tempo estacionado no mesmo lugar.

Durante a abordagem, a equipe localizou a pistola na cintura do homem, municiada com 13 munições de uso restrito. Ele informou ser advogado agrário e que a arma era para autodefesa, por ter sido ameaçado, no entanto só apresentou o registro da arma e não o porte. Além disso, o veículo apresentava licenciamento vencido e a CNH também. Com a mulher, nada foi encontrado.