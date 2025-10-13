13 de outubro de 2025
PORTE ILEGAL DE ARMA

Advogado é preso com arma, carro sem licenciamento e CNH vencida

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem portava arma com munições de uso restrito alegando ter sido ameaçado
Homem portava arma com munições de uso restrito alegando ter sido ameaçado

Um advogado agrário de 40 anos foi preso em flagrante portando uma pistola Taurus calibre .9mm municiada. A prisão aconteceu na madrugada de segunda-feira (13), no bairro Perequê-Mirim, em Ubatuba. Policiais Militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) a informação de que um condutor e uma passageira estavam num veículo Montana cor prata, que estava há algum tempo estacionado no mesmo lugar.

Durante a abordagem, a equipe localizou a pistola na cintura do homem, municiada com 13 munições de uso restrito. Ele informou ser advogado agrário e que a arma era para autodefesa, por ter sido ameaçado, no entanto só apresentou o registro da arma e não o porte.  Além disso, o veículo apresentava licenciamento vencido e a CNH também. Com a mulher, nada foi encontrado.

Diante dos fatos, o homem foi apresentado à autoridade de plantão e o veículo foi guinchado para o pátio.

