Homem invade casa, põe fogo e fere ex com cacos de vidro no Vale

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 40 anos por lesão corporal e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, além de dano qualificado com uso de substância inflamável. O caso aconteceu em São Luiz do Paraitinga.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a polícia, ele invadiu a casa da ex-companheira, de 28 anos, quebrou o vidro da janela da cozinha, ateou fogo em um tanquinho dentro do banheiro e feriu a vítima nos braços, com cacos de vidro.