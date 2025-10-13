Homem invade casa, põe fogo e fere ex com cacos de vidro no Vale

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 40 anos por lesão corporal e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, além de dano qualificado com uso de substância inflamável. O caso aconteceu em São Luiz do Paraitinga.
Segundo a polícia, ele invadiu a casa da ex-companheira, de 28 anos, quebrou o vidro da janela da cozinha, ateou fogo em um tanquinho dentro do banheiro e feriu a vítima nos braços, com cacos de vidro.
Segundo o boletim, os policiais militares foram acionados duas vezes no fim da noite de sábado (11): primeiro para um chamado de fogo na residência. Vizinhos apontaram o indiciado como autor do incêndio. Pouco depois, nova chamada indicou violência doméstica no mesmo endereço.
A vítima relatou que o ex-companheiro arrombou a janela, entrou na casa, incendiou o eletrodoméstico, ameaçou, desferiu chutes e “passou cacos de vidro em seus braços”.
Os policiais levaram as partes à delegacia. O indiciado negou as agressões, mas admitiu ter usado drogas e bebido naquela noite. A perícia do local foi requisitada e imagens dos danos foram anexadas ao inquérito.
O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, com circunscrição da Delegacia de São Luiz do Paraitinga.
Na análise do caso, a autoridade policial considerou configurado o estado de flagrância e determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, com indiciamento pelos crimes de lesão corporal e ameaça — ambos no contexto de violência doméstica —, além de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável.
Por se tratar de violência doméstica, não se aplica a Lei 9.099/95 (juizado especial) e não cabe fiança na esfera policial, permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça. A vítima foi orientada sobre medidas protetivas e prazo decadencial para representação.