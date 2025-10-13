URGENTE: Motociclista fica ferido após colisão com carro na Dutra

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (13).

De acordo com o PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu pelo km 138 da Dutra, na pista sentido São Paulo, em uma colisão lateral entre automóvel e motocicleta.