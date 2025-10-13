13 de outubro de 2025
ACIDENTE

URGENTE: Motociclista fica ferido após colisão com carro na Dutra

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Atendimento no local do acidente
Atendimento no local do acidente

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (13).

De acordo com o PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu pelo km 138 da Dutra, na pista sentido São Paulo, em uma colisão lateral entre automóvel e motocicleta.

No local, foi atendida uma vítima moderada. A primeira faixa foi interditada para atendimento seguro à vítima.

* Matéria em atualização

