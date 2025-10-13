13 de outubro de 2025
LITERATURA

Quatro autores do Vale do Paraíba são finalistas do Prêmio Jabuti

Por Luyse Camargo | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
Autores do Vale do Paraíba são finalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti em diferentes categorias
Autores do Vale do Paraíba são finalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti em diferentes categorias

Quatro escritores do Vale do Paraíba estão entre os finalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti, um dos mais prestigiados reconhecimentos da literatura brasileira. Tiago Feijó, André Kondo, Ricardo Martins e Daniel Munduruku compõem a lista.

A cerimônia que revelará os vencedores acontecerá no dia 27 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A edição deste ano recebeu 4.530 inscrições de obras nacionais.

Autores

O professor e escritor Tiago Feijó, de 42 anos, é finalista na categoria Contos com o livro 'Breve inventário de pequenas solidões' (Editora Penalux). Sua trajetória literária é marcada por reconhecimentos, incluindo a vitória do Prêmio Manuel Teixeira Gomes de Literatura 2021, em Portugal, com o romance 'Doze dias'. Nascido em Fortaleza e criado em Guaratinguetá, Feijó expressou 'espanto, surpresa e alegria' com a posição de finalista, considerando a alta qualidade dos concorrentes. Ele atribui sua paixão literária à admiração pelos autores e pelas palavras, e busca sempre refletir sobre o 'fazer literário' em suas aulas.

Finalista na categoria Juvenil, o escritor e editor André Kondo, de 50 anos, concorre com 'O Silêncio de Kazuki' (Telucazu Edições). A obra fala da relação de pai e filho e a busca por reconciliação em meio a uma situação de doença grave. Residente em Taubaté, Kondo deixou a carreira em Administração para seguir o sonho de ser escritor. Esta é a segunda vez que ele é finalista do Jabuti, a primeira em 2015. Ele, que é autor de 19 títulos e conquistou mais de 300 premiações e ressalta a importância da “reaproximação familiar e o poder transformador da escrita”.

O premiado escritor Daniel Munduruku, representante do povo Munduruku e residente em Lorena, é finalista na categoria Infantil com o livro 'Estações' (Editora Moderna), em coautoria com a ilustradora Marilda Castanha. A obra, que aborda os ciclos de tempo da vida e da natureza, soma-se aos mais de 65 títulos publicados pelo autor, que é professor com formação em Filosofia, História e Psicologia. Munduruku já conquistou o Jabuti por duas vezes (2005 e 2017) e foi o primeiro indígena eleito para a APL (Academia Paulista de Letras).

Ricardo Martins, fotógrafo e documentarista de 51 anos, natural de São José dos Campos e morador de Ubatuba, está classificado como finalista na categoria Artes com o livro 'Os últimos filhos da floresta' (Editora Nômades). A obra é um registro fotográfico de sua incursão pela Amazônia e retrata a vida do povo Yanomami. Martins, que conta com 15 livros publicados, já tem um histórico de sucesso no Jabuti, tendo sido vencedor em 2012 na categoria Melhor Fotografia com a obra 'A Riqueza de Um Vale'. Esse trabalho premiado foi o resultado de uma imersão de dois meses no Vale Histórico, onde documentou as belezas naturais, culturais e históricas do Vale do Paraíba, abrangendo os lados paulista e fluminense.

Premiação

O Prêmio Jabuti distribui a estatueta e R$ 5 mil aos vencedores de 23 categorias. O prêmio de Livro do Ano, concedido à obra de melhor classificação nos eixos Literatura e Não Ficção, concede, além da estatueta, R$ 70 mil e uma viagem à Feira do Livro de Londres.

Entre outros finalistas desta edição, figuram nomes como Chico Buarque, Tony Bellotto, Fabrício Carpinejar, David Butter, Carlos Heitor Cony e Monja Coen.

