Quatro autores do Vale do Paraíba são finalistas do Prêmio Jabuti

O professor e escritor Tiago Feijó, de 42 anos, é finalista na categoria Contos com o livro 'Breve inventário de pequenas solidões' (Editora Penalux). Sua trajetória literária é marcada por reconhecimentos, incluindo a vitória do Prêmio Manuel Teixeira Gomes de Literatura 2021, em Portugal, com o romance 'Doze dias'. Nascido em Fortaleza e criado em Guaratinguetá, Feijó expressou 'espanto, surpresa e alegria' com a posição de finalista, considerando a alta qualidade dos concorrentes. Ele atribui sua paixão literária à admiração pelos autores e pelas palavras, e busca sempre refletir sobre o 'fazer literário' em suas aulas.

Finalista na categoria Juvenil, o escritor e editor André Kondo, de 50 anos, concorre com 'O Silêncio de Kazuki' (Telucazu Edições). A obra fala da relação de pai e filho e a busca por reconciliação em meio a uma situação de doença grave. Residente em Taubaté, Kondo deixou a carreira em Administração para seguir o sonho de ser escritor. Esta é a segunda vez que ele é finalista do Jabuti, a primeira em 2015. Ele, que é autor de 19 títulos e conquistou mais de 300 premiações e ressalta a importância da “reaproximação familiar e o poder transformador da escrita”.

O premiado escritor Daniel Munduruku, representante do povo Munduruku e residente em Lorena, é finalista na categoria Infantil com o livro 'Estações' (Editora Moderna), em coautoria com a ilustradora Marilda Castanha. A obra, que aborda os ciclos de tempo da vida e da natureza, soma-se aos mais de 65 títulos publicados pelo autor, que é professor com formação em Filosofia, História e Psicologia. Munduruku já conquistou o Jabuti por duas vezes (2005 e 2017) e foi o primeiro indígena eleito para a APL (Academia Paulista de Letras).