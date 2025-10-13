Polícia Penal: concurso tem 1,1mil vagas e salário de R$ 4.695,60

A Polícia Penal do Estado de São Paulo anunciou concurso público para a contratação de 1.100 policiais penais com remuneração inicial de R$ 4.695,60. As inscrições vão de 3 de novembro a 8 de dezembro de 2025 pelo site.
Além da prova, candidatos passarão por exames médicos, psicológicos e toxicológicos, que poderão também ser exigidos durante o concurso e o estágio probatório.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O policial penal atua mantendo a segurança e a ordem em estabelecimentos prisionais por meio de controle carcerário, escolta de custodiados, intervenções eventuais e serviços de inteligência.
Para ingresso na carreira, no dia da posse, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos, diploma de graduação no Ensino Superior ou equivalente e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) válida na Categoria 'B'. Há restrições em relação a tatuagens com símbolos que ofendam os valores e deveres éticos da Polícia Penal da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).
Mais informações podem ser obtidas no Portal do Diário Oficial do Estado, no Portal de Concursos Públicos do Estado, no site da Secretaria da Administração Penitenciária , e no AOCP .
Além do concurso da Polícia Penal, o Governo de São Paulo tem inscrições abertas para 2,2 mil contratações na Polícia Militar.