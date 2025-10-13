Polícia Penal: concurso tem 1,1mil vagas e salário de R$ 4.695,60

A Polícia Penal do Estado de São Paulo anunciou concurso público para a contratação de 1.100 policiais penais com remuneração inicial de R$ 4.695,60. As inscrições vão de 3 de novembro a 8 de dezembro de 2025 pelo site.

Além da prova, candidatos passarão por exames médicos, psicológicos e toxicológicos, que poderão também ser exigidos durante o concurso e o estágio probatório.

