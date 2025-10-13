Novo supercomputador do Inpe substitui Tupã e acelera previsão

O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) adquiriu e ativou um novo supercomputador (modelo HPE XD2000) voltado à previsão do tempo em Cachoeira Paulista, ampliando a capacidade de previsões e atendendo à demanda por informações sobre eventos climáticos extremos.
A máquina é a mais avançada na área de antecipação de riscos climáticos e possui capacidade de processamento cinco a seis vezes maior e armazenamento 24 vezes maior que o Tupã, supercomputador usado anteriormente. Além disso, o tempo de processamento de simulações para 10 dias, que atualmente é de três horas, é reduzido para menos de duas horas, gerando cenários probabilísticos mais confiáveis para a Defesa Civil
Outra vantagem é o detalhamento com aumento de resolução da previsão global de 20 km para 10 km, com potencial de 3 km na América do Sul, uma melhoria espacial quatro vezes superior.
Apesar de exigir oito vezes mais processamento, permite mais precisão na identificação de fenômenos climáticos locais e a emissão de previsões detalhadas para regiões específicas.
A aquisição está inserida no Projeto Risc (Renovação da Infraestrutura de Supercomputação do Inpe), que prevê a instalação de mais três supercomputadores até 2028 e a modernização da infraestrutura de suporte, incluindo a implantação de uma usina fotovoltaica, com investimento total de R$ 200 milhões.
Os resultados são aplicáveis na agricultura, energia, saúde e defesa, além de reforçar a participação do Inpe em pesquisas sobre mudanças climáticas e compromissos internacionais.
Ainda sem nome, o novo supercomputador já está em operação após a desativação parcial do Tupã. Será lançada uma campanha para que a sociedade escolha o nome da nova máquina.