Novo supercomputador do Inpe substitui Tupã e acelera previsão

O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) adquiriu e ativou um novo supercomputador (modelo HPE XD2000) voltado à previsão do tempo em Cachoeira Paulista, ampliando a capacidade de previsões e atendendo à demanda por informações sobre eventos climáticos extremos.

A máquina é a mais avançada na área de antecipação de riscos climáticos e possui capacidade de processamento cinco a seis vezes maior e armazenamento 24 vezes maior que o Tupã, supercomputador usado anteriormente. Além disso, o tempo de processamento de simulações para 10 dias, que atualmente é de três horas, é reduzido para menos de duas horas, gerando cenários probabilísticos mais confiáveis para a Defesa Civil

Outra vantagem é o detalhamento com aumento de resolução da previsão global de 20 km para 10 km, com potencial de 3 km na América do Sul, uma melhoria espacial quatro vezes superior.