Facebook remove grupo com 11 mil pessoas por venda de garrafas

O Facebook removeu uma comunidade que realizava a comercialização de garrafas de bebidas alcoólicas usadas, um material frequentemente empregado no envase de produtos adulterados e potencialmente ligados à falsificação e contaminação por metanol. O grupo contava com a participação de mais de 11 mil pessoas.

Informações como nomes de membros, administradores e todas as postagens foram preservadas e serão utilizadas nas investigações a pedido da AGU (Advocacia-Geral da União).

Outras notificações

Esta é a terceira notificação enviada ao Facebook pela PNDD (Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia), no contexto das investigações de contaminação de bebidas destiladas com metanol.