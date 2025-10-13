Homem agride mulher com um soco e é preso em São José

Um homem foi preso na zona norte de São José dos Campos por violência doméstica.

A ação teve início às 9h15 de quinta-feira (10) após acionamento dos policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) após denúncia anônima informando a ocorrência de violência contra mulher na rua Padre Wagner Rodolfo da Silva, bairro Jardim Independência.

No local, a vítima relatou que o homem, já em estado alterado, chegou à residência iniciando uma discussão e a agrediu com um soco no rosto. A força do soco chegou a quebrar seus óculos. Ele também teria ameaçado incendiar a casa.