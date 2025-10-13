Homem agride mulher com um soco e é preso em São José

Um homem foi preso na zona norte de São José dos Campos por violência doméstica.
A ação teve início às 9h15 de quinta-feira (10) após acionamento dos policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) após denúncia anônima informando a ocorrência de violência contra mulher na rua Padre Wagner Rodolfo da Silva, bairro Jardim Independência.
No local, a vítima relatou que o homem, já em estado alterado, chegou à residência iniciando uma discussão e a agrediu com um soco no rosto. A força do soco chegou a quebrar seus óculos. Ele também teria ameaçado incendiar a casa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante abordagem, o suspeito confessou a agressão e foi detido por violência doméstica, levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu à disposição da Justiça.
Vítimas de violência podem ser atendidas 24h em qualquer delegacia da região e contam com o atendimento especializado da DDM. Qualquer pessoa pode denunciar de forma anônima uma situação suspeita pelo telefone 180. É possível também acionar a GCM (Guarda Civil Municipal) pelo número 153 e a PM (Polícia Militar) pelo 190.