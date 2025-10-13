Gambá é resgatado em tanque de residência na região

O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba realizou um resgate de animal silvestre na manhã desta sexta-feira (10). Por volta das 8h, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Poiares, onde um gambá havia se abrigado dentro do tanque de uma residência na rua Uirapuru, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o uso de técnicas especializadas para a captura de fauna silvestre, os bombeiros garantiram que o gambá fosse resgatado em segurança, sem ferimentos e sem risco para os moradores da casa. Após a avaliação, o animal foi solto em seu habitat natural, longe da área urbana, seguindo o protocolo de manejo de fauna silvestre.