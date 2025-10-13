13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JOGOS DE AZAR

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em estabelecimento em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Polícia apreendeu duas máquinas caça-níqueis após denúncia anônima
Polícia apreendeu duas máquinas caça-níqueis após denúncia anônima

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram uma operação contra jogos de azar na noite de sexta-feira (10), no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. A ação resultou na apreensão de máquinas caça-níqueis em um comércio da rua João Mendes Pedroso e na prisão da responsável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma denúncia anônima de prática de jogos de azar no local, recebida às 23h35, desencadeou a operação e durante a averiguação, foram localizadas duas máquinas caça-níqueis. Nos equipamentos foram encontrados R$ 48. As memórias foram apreendidas e solicitada a perícia técnica.

A proprietária do estabelecimento  foi conduzida à Central de Flagrantes para as providências legais cabíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários