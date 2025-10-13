Máquinas caça-níqueis são apreendidas em estabelecimento em SJC

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram uma operação contra jogos de azar na noite de sexta-feira (10), no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. A ação resultou na apreensão de máquinas caça-níqueis em um comércio da rua João Mendes Pedroso e na prisão da responsável.

Uma denúncia anônima de prática de jogos de azar no local, recebida às 23h35, desencadeou a operação e durante a averiguação, foram localizadas duas máquinas caça-níqueis. Nos equipamentos foram encontrados R$ 48. As memórias foram apreendidas e solicitada a perícia técnica.