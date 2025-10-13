13 de outubro de 2025
FLAGRANTE

Casal é preso por furtar farmácias na região central de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Casal furtava farmácias na região central de São José
Um casal foi preso em São José dos Campos durante patrulhamento da equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite de quinta-feira (10).  Eles são acusados de furto a farmácias da região central da cidade.

A dupla estava dentro de um veículo em atitude considerada suspeita pela equipe. Durante abordagem, eles entraram em contradições nas informações e ela confessou que estava em São José para praticar furto às farmácias do centro.

Produtos furtados foram encontrados dentro do carro e eles confessaram o crime. Após reconhecimento das mercadorias nas farmácias, a dupla foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes.

