Casal é preso por furtar farmácias na região central de São José

Um casal foi preso em São José dos Campos durante patrulhamento da equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite de quinta-feira (10). Eles são acusados de furto a farmácias da região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A dupla estava dentro de um veículo em atitude considerada suspeita pela equipe. Durante abordagem, eles entraram em contradições nas informações e ela confessou que estava em São José para praticar furto às farmácias do centro.