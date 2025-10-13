PAT de São José oferece 900 vagas de emprego nesta segunda; VEJA

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza, nesta segunda-feira (13), um total de 903 vagas de emprego em diversas áreas, destinadas a profissionais com e sem experiência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre as oportunidades estão vagas para vendedor pracista (66), auxiliar de serviços em alimentação (50), caldeireiro (50), montador de andaimes (50), pintor industrial (50), auxiliar de limpeza (43), consultor de vendas (30), auxiliar de cozinha (20), garçom (20), copeiro (20) e barman, também com 20 vagas disponíveis.
A lista completa das oportunidades pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui).
O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, no centro de São José.
Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, de preferência, currículo impresso.
Antes de comparecer, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.