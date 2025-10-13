PAT de São José oferece 900 vagas de emprego nesta segunda; VEJA

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza, nesta segunda-feira (13), um total de 903 vagas de emprego em diversas áreas, destinadas a profissionais com e sem experiência.

Entre as oportunidades estão vagas para vendedor pracista (66), auxiliar de serviços em alimentação (50), caldeireiro (50), montador de andaimes (50), pintor industrial (50), auxiliar de limpeza (43), consultor de vendas (30), auxiliar de cozinha (20), garçom (20), copeiro (20) e barman, também com 20 vagas disponíveis.