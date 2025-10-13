Distribuidora de bebidas é interditada na região sul de São José

Uma operação integrada resultou no flagrante e na interdição de uma distribuidora clandestina de bebidas no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul de São José dos Campos.
A ação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio do 3º Distrito Policial, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e equipes da Prefeitura de São José dos Campos, entre elas, a Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais e Estética Urbana.
No local, na manhã de sexta-feira (10), os fiscais interditaram o estabelecimento e lavraram auto de infração. A Vigilância Sanitária apreendeu cautelarmente diversas bebidas e coletou amostras que serão encaminhadas para perícia da Polícia Científica. O responsável foi conduzido à Delegacia para as devidas providências.
Durante a vistoria, foram encontrados tonéis de madeira, tanques de inox e grande quantidade de garrafas utilizadas para engarrafamento irregular. O proprietário afirmou que trazia bebidas de outras cidades para envase e comercialização.
A Prefeitura disse que a ocorrência reforça a importância da atuação integrada entre as forças policiais e os órgãos municipais, por meio do programa São José Unida, no enfrentamento às irregularidades e no combate ao crime.
"Com esforços conjuntos, a Prefeitura e as forças de segurança seguem firmes no trabalho de fiscalização e na prevenção de práticas ilegais que colocam em risco a saúde da população e a ordem pública", afirmou a aadministralção municipal.