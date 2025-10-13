Distribuidora de bebidas é interditada na região sul de São José

Uma operação integrada resultou no flagrante e na interdição de uma distribuidora clandestina de bebidas no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul de São José dos Campos.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio do 3º Distrito Policial, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e equipes da Prefeitura de São José dos Campos, entre elas, a Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais e Estética Urbana.