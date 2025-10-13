Procon fiscaliza mil bares em ação contra bebida adulterada

Mais de 400 agentes do Procon-SP e de Procons municipais de 92 cidades, além da capital, participaram da operação #DeOlhoNoCopo, voltada à orientação e fiscalização de bares e restaurantes em todo o estado de São Paulo. Ao todo, mais de mil estabelecimentos foram impactados pela iniciativa na noite de sexta-feira (10).

Durante a ação, os agentes verificaram o cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor, com foco na procedência e regularidade das bebidas comercializadas, e orientaram o público sobre os riscos da contaminação.