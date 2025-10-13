13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ESTABELECIMENTOS

Procon fiscaliza mil bares em ação contra bebida adulterada

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Governo de SP
Atividades ocorreram em parceria com os Procons municipais conveniados e com apoio da Polícia Civil
Atividades ocorreram em parceria com os Procons municipais conveniados e com apoio da Polícia Civil

Mais de 400 agentes do Procon-SP e de Procons municipais de 92 cidades, além da capital, participaram da operação #DeOlhoNoCopo, voltada à orientação e fiscalização de bares e restaurantes em todo o estado de São Paulo. Ao todo, mais de mil estabelecimentos foram impactados pela iniciativa na noite de sexta-feira (10).

Durante a ação, os agentes verificaram o cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor, com foco na procedência e regularidade das bebidas comercializadas, e orientaram o público sobre os riscos da contaminação.

A operação percorreu todas as regiões do estado e reforça o eixo de comunicação e orientação da força-tarefa do governo paulista no enfrentamento dos casos de intoxicação por metanol.

As atividades ocorreram em parceria com os Procons municipais conveniados e com apoio da Polícia Civil em Campinas e Junqueirópolis. Na capital, 139 estabelecimentos foram fiscalizados e orientados, enquanto 67 receberam equipes nos núcleos regionais do interior e litoral. Em 42 locais foram constatadas irregularidades relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, sem registros de suspeita de adulteração de bebidas alcoólicas.

“Estamos realizando uma operação conjunta visando a saúde do cidadão paulista. Estamos atuando junto com o consumidor para que seja restabelecida a confiança nos estabelecimentos”, afirmou Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP.

Durante as abordagens, os agentes distribuíram folhetos com orientações de segurança e boas práticas para comerciantes e consumidores. A ação também incluiu explicações em inglês e espanhol a turistas estrangeiros abordados na capital.

