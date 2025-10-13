Procurado é preso no Banhado em São José dos Campos

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de São José dos Campos prenderam um homem procurado pela Justiça na noite de sábado (11), durante patrulhamento pela rua Ambiental.

Ele carregava uma mochila e demonstrou atitude suspeita, o que levou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, em consulta aos dados, constatou-se mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.