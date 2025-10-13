ATENÇÃO: Vítima se afoga e está desaparecida em cachoeira do Vale

Uma pessoa está desaparecida após se afogar na Cachoeira do Desterro, em Cunha, na tarde deste domingo (12).

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 15h55 em decorrência de afogamento na cachoeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp