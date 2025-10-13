ATENÇÃO: Vítima se afoga e está desaparecida em cachoeira do Vale

Uma pessoa está desaparecida após se afogar na Cachoeira do Desterro, em Cunha, na tarde deste domingo (12).
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 15h55 em decorrência de afogamento na cachoeira.
A equipe do Samu esteve no local juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros e do policiamento.
Até o momento, segundo o Samu, corpo não foi localizado por estar submerso na cachoeira. As buscas pelo corpo da vítima continuam.