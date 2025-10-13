13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

AFOGAMENTO

ATENÇÃO: Vítima se afoga e está desaparecida em cachoeira do Vale

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cachoeira do Desterro, em Cunha
Uma pessoa está desaparecida após se afogar na Cachoeira do Desterro, em Cunha, na tarde deste domingo (12).

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 15h55 em decorrência de afogamento na cachoeira.

A equipe do Samu esteve no local juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros e do policiamento.

Até o momento, segundo o Samu, corpo não foi localizado por estar submerso na cachoeira. As buscas pelo corpo da vítima continuam.

