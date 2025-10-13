Homem é preso durante roubo a posto de combustível na região

Na madrugada desta segunda feira (13), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que tentava roubar um posto de combustíveis no bairro Tarumã, em Caraguatatuba.
Durante patrulhamento preventivo, a equipe policial visualizou um indivíduo encapuzado e com o rosto coberto por uma máscara hospitalar dentro da cabine de cobrança do posto, o que chamou a atenção dos militares. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem.
Na revista pessoal, os policiais localizaram uma faca na cintura do criminoso. Em seguida, os militares questionaram o frentista que, bastante nervoso, confirmou por gestos que estava sendo vítima de roubo.
Durante a busca minuciosa, foram encontrados R$ 140 no bolso do suspeito, quantia reconhecida pela vítima como proveniente do crime.
O autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia Central de Caraguatatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de roubo.