ATENÇÃO: Adolescente mata padrasto a facadas no Vale

Um adolescente de 17 anos matou o padrasto a facadas na madrugada deste sábado (11) no bairro Cidade Jardim, em Pindamonhangaba. O crime ocorreu após uma discussão entre o jovem e o companheiro da mãe, segundo registro da Polícia Civil.
A mãe do adolescente relatou que mantinha um relacionamento com José da Silva Barbosa, de 46 anos, e que haviam desentendimentos frequentes entre eles. O filho não aceitava o relacionamento e frequentemente entrava em conflito com o padrasto, que morava no mesmo bairro.
Segundo o boletim de ocorrência, na noite de sexta-feira, por volta das 23h, José foi até a casa da companheira e se envolveu em uma discussão com o adolescente. O jovem saiu do local, mas retornou pouco depois armado com uma faca. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada na rua e atingida com golpes no abdômen.
Moradores prestaram socorro e levaram José ao pronto-socorro de Pindamonhangaba, mas ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para necropsia.
A Polícia Civil investiga o caso e o adolescente foi apreendido em flagrante. As circunstâncias do crime seguem sob apuração, incluindo motivação e dinâmica do ataque.