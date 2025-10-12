ATENÇÃO: Adolescente mata padrasto a facadas no Vale

Um adolescente de 17 anos matou o padrasto a facadas na madrugada deste sábado (11) no bairro Cidade Jardim, em Pindamonhangaba. O crime ocorreu após uma discussão entre o jovem e o companheiro da mãe, segundo registro da Polícia Civil.

A mãe do adolescente relatou que mantinha um relacionamento com José da Silva Barbosa, de 46 anos, e que haviam desentendimentos frequentes entre eles. O filho não aceitava o relacionamento e frequentemente entrava em conflito com o padrasto, que morava no mesmo bairro.