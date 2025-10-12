Homem procura a PM e avisa que irmão roubou carro em São José

Um homem foi preso por roubar um carro neste sábado (12) em São José dos Campos, após o próprio irmão denunciá-lo à Polícia Militar. O caso aconteceu na zona norte da cidade e terminou com o criminoso preso em flagrante e o veículo recuperado.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informadas via Copom sobre o roubo de um Chevrolet Onix. O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos auxiliou na ocorrência e apontou que o veículo havia entrado na zona norte, circulando pela Estrada Pedro Moacir de Almeida, em direção a Caçapava.