Homem achado morto em SJC ao lado de moto de app foi executado

Um homem foi encontrado morto com um tiro no queixo ao lado de uma moto de aplicativo em São José dos Campos, na madrugada deste sábado (12). O caso aconteceu por volta das 0h50, na Rua Engenheiro Flávio Marcondes, no bairro Santa Maria, e é investigado como homicídio pela Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, o resgate constatou o óbito ainda no local. Próximo ao corpo estavam uma motocicleta Mottu/SPORT 110i, dois capacetes e duas cápsulas deflagradas, que foram recolhidas pela perícia para análise.
A moto, que pertence a uma empresa de locação, foi apreendida e encaminhada ao pátio da Polícia Civil. A vítima não portava documentos, o que dificulta a identificação.
Polícia investiga o caso
A perícia criminal realizou exames no local e a equipe de homicídios da Polícia Civil foi acionada para conduzir a investigação. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames datiloscópico e necroscópico, que devem confirmar a identidade da vítima e a causa exata da morte.
O caso foi registrado como homicídio consumado e localização/apreensão de veículo na Delegacia de São José dos Campos.
Polícia pede ajuda da população
A Polícia Civil pede que moradores e comerciantes da região que tenham câmeras de segurança ou tenham percebido movimentações suspeitas entre meia-noite e 1h na Rua Engenheiro Flávio Marcondes colaborem com as investigações.
As informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque Denúncia).