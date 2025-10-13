13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

INVESTIGAÇÃO

Homem achado morto em SJC ao lado de moto de app foi executado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi encontrado morto com um tiro no queixo ao lado de uma moto de aplicativo em São José dos Campos, na madrugada deste sábado (12). O caso aconteceu por volta das 0h50, na Rua Engenheiro Flávio Marcondes, no bairro Santa Maria, e é investigado como homicídio pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o resgate constatou o óbito ainda no local. Próximo ao corpo estavam uma motocicleta Mottu/SPORT 110i, dois capacetes e duas cápsulas deflagradas, que foram recolhidas pela perícia para análise.

A moto, que pertence a uma empresa de locação, foi apreendida e encaminhada ao pátio da Polícia Civil. A vítima não portava documentos, o que dificulta a identificação.

Polícia investiga o caso

A perícia criminal realizou exames no local e a equipe de homicídios da Polícia Civil foi acionada para conduzir a investigação. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames datiloscópico e necroscópico, que devem confirmar a identidade da vítima e a causa exata da morte.

O caso foi registrado como homicídio consumado e localização/apreensão de veículo na Delegacia de São José dos Campos.

Polícia pede ajuda da população

A Polícia Civil pede que moradores e comerciantes da região que tenham câmeras de segurança ou tenham percebido movimentações suspeitas entre meia-noite e 1h na Rua Engenheiro Flávio Marcondes colaborem com as investigações.

As informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque Denúncia).

