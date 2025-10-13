Homem achado morto em SJC ao lado de moto de app foi executado

Um homem foi encontrado morto com um tiro no queixo ao lado de uma moto de aplicativo em São José dos Campos, na madrugada deste sábado (12). O caso aconteceu por volta das 0h50, na Rua Engenheiro Flávio Marcondes, no bairro Santa Maria, e é investigado como homicídio pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o resgate constatou o óbito ainda no local. Próximo ao corpo estavam uma motocicleta Mottu/SPORT 110i, dois capacetes e duas cápsulas deflagradas, que foram recolhidas pela perícia para análise.