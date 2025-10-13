Adeus, Gu: família se despede de romeiro morto por ladrão no Vale

A comoção tomou conta de Cachoeira Paulista e Cruzeiro neste domingo (12), após o assassinato do jovem romeiro Gustavo Santos, de 18 anos, morto com um tiro na cabeça durante a tradicional caminhada de fé até o Santuário Nacional de Aparecida. O crime ocorreu na altura de Canas (SP), no Vale do Paraíba.
O sepultamento de Gustavo está previsto para as 8h30 desta segunda-feira (13), no Cemitério Jardim Santa Clara, em Cruzeiro.
Segundo informações da Polícia Militar, Gustavo caminhava com um amigo pela rodovia quando foi abordado por um homem armado, que anunciou o assalto. O comparsa do jovem entregou o celular, mas Gustavo se recusou a entregar o aparelho — e acabou sendo baleado na cabeça. O criminoso fugiu a pé e ainda não foi localizado.
A vítima morreu no local, antes da chegada do socorro.
Caminhada de fé
O crime aconteceu em frente à entrada do polo industrial de Canas, próximo à Via Dutra, trecho usado por centenas de fiéis que seguem a pé rumo a Aparecida no feriado da Padroeira do Brasil.
Gustavo morava no bairro Pitéu, em Cachoeira Paulista, e fazia a romaria com amigos e familiares. A notícia da morte provocou revolta e tristeza nas redes sociais.
“Meu Deus, menino não queria perder o celular e perdeu a vida. Que tristeza. Nunca reaja a assalto, bens materiais a gente conquista de novo, mas a vida é única”, escreveu Raquel Medeiros em uma publicação.
Outra internauta, Suely Salotti Ferreira, lamentou: “Sem palavras... muito triste! Nossa Senhora possa acalentar os corações de todos os familiares.”
“Na caminhada da fé vem um monstro e tira a vida, destruindo uma família inteira. Misericórdia!”, escreveu Maria Aparecida, em tom de indignação.
Investigação
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e tenta identificar o autor do disparo. A PM e a Polícia Rodoviária Federal reforçaram o patrulhamento na região da Dutra, especialmente nos trechos mais utilizados por romeiros.
O corpo de Gustavo Santos foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e liberado para velório e sepultamento.
O crime aconteceu um dia após o assassinato do policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, também durante uma romaria rumo a Aparecida, em Lorena. Ele era pai de duas crianças pequenas.
Repercussão
O duplo assassinato de romeiros em um único fim de semana levantou alerta de segurança nas rotas de peregrinação do Vale do Paraíba, especialmente nas proximidades da Via Dutra.