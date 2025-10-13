Adeus, Gu: família se despede de romeiro morto por ladrão no Vale

A comoção tomou conta de Cachoeira Paulista e Cruzeiro neste domingo (12), após o assassinato do jovem romeiro Gustavo Santos, de 18 anos, morto com um tiro na cabeça durante a tradicional caminhada de fé até o Santuário Nacional de Aparecida. O crime ocorreu na altura de Canas (SP), no Vale do Paraíba.

O sepultamento de Gustavo está previsto para as 8h30 desta segunda-feira (13), no Cemitério Jardim Santa Clara, em Cruzeiro.