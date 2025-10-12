URGENTE: Motociclista é executado com seis tiros na região

Um motociclista de 47 anos foi morto com pelo menos seis tiros na tarde deste domingo (12), no bairro Picinguaba, região norte de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. As informações são preliminares e foram confirmadas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atenderam a ocorrência.

Segundo relatos, o homem seguia de moto por uma estrada da região quando foi atingido por disparos de arma de fogo, por volta das 17h. A vítima apresentava seis perfurações, sendo duas no rosto, duas nas costas, uma na perna direita e outra no braço direito.