URGENTE: Motociclista é executado com seis tiros na região

Um motociclista de 47 anos foi morto com pelo menos seis tiros na tarde deste domingo (12), no bairro Picinguaba, região norte de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. As informações são preliminares e foram confirmadas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atenderam a ocorrência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo relatos, o homem seguia de moto por uma estrada da região quando foi atingido por disparos de arma de fogo, por volta das 17h. A vítima apresentava seis perfurações, sendo duas no rosto, duas nas costas, uma na perna direita e outra no braço direito.
A suspeita é de que o motociclista tenha sido baleado em movimento e, ao perder o controle da moto, caído em uma área de mata às margens da via. Quando a equipe de suporte avançado do Samu chegou ao local, o homem já estava sem vida.
A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia técnica, que realizou os primeiros levantamentos no local do crime. A identidade da vítima ainda não foi oficialmente divulgada.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Ubatuba, que apura a motivação e possíveis envolvidos na execução. Com 2 romeiros mortos, Vale tem 7 assassinatos no fim de semana (leia aqui).