Com 2 romeiros mortos, Vale tem 8 assassinatos no fim de semana

O Vale do Paraíba teve um fim de semana marcado pela violência, com pelo menos oito assassinatos em menos de 48 horas, incluindo a morte de dois romeiros -- um deles policial militar -- que seguiam a pé para Aparecida.
Os crimes ocorreram entre a noite de sexta-feira (10) e a madrugada deste domingo (12), em diferentes cidades da região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre as vítimas estão um policial militar, um jovem de 18 anos morto por um ladrão durante a romaria, e um motociclista executado em São José dos Campos. Nenhum dos suspeitos foi preso até a tarde deste domingo.
Além dos sete assassinatos, houve ainda a localização de um corpo em um rio de Ubatuba, no sábado (ver aqui).
A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 7 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
São José dos Campos
Um homem foi assassinado com um tiro no queixo na rua Engenheiro Flávio Marcondes, no bairro Santa Maria, em São José dos Campos, na madrugada deste domingo (12).
A vítima foi encontrada ao lado de uma moto da empresa Mottu, dois capacetes e cápsulas de munição. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e tenta identificar o homem, que não portava documentos.
Canas
O jovem Gustavo Santos, de 18 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante a romaria de fé rumo a Aparecida, na altura de Canas (SP).
O crime aconteceu porque ele se recusou a entregar o celular ao criminoso, que fugiu a pé e segue foragido. Gustavo morreu antes da chegada do socorro.
Lorena
Em Lorena, um jovem de 18 anos morreu e outro homem ficou ferido após serem atingidos por disparos na noite de sexta-feira (10), na rua Professora Therezinha de Ferrari Andrade, no bairro Vila dos Comerciários.
As vítimas foram socorridas ao pronto-socorro, mas uma delas não resistiu. O caso é investigado como homicídio e tentativa de homicídio.
Cruzeiro
Na madrugada deste domingo (12), Paulo, de 18 anos, foi morto a tiros na avenida José Novaes Sobrinho, no bairro Jardim Paraíso, em Cruzeiro.
O crime mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A perícia técnica foi acionada e o caso é investigado pela Delegacia de Cruzeiro.
Ilhabela
Um homem de 38 anos foi morto em uma emboscada em Ilhabela na noite de sábado (11). A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Mário Covas, mas não resistiu. Testemunhas relataram que dois suspeitos se aproximaram e dispararam várias vezes antes de fugir.
Lorena
O soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, foi executado a tiros durante uma romaria na Via Dutra, em Lorena, na madrugada de sábado (11).
O PM caminhava com dois primos quando foi abordado por um criminoso vestido de preto, que anunciou o assalto e atirou várias vezes pelas costas. O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte).
Ubatuba
Um motociclista de 47 anos foi morto com pelo menos seis tiros na tarde deste domingo (12), no bairro Picinguaba, região norte de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. As informações são preliminares e foram confirmadas por equipes do Samu, que atenderam a ocorrência.
Pindamonhangaba.
Um adolescente de 17 anos matou o padrasto a facadas na madrugada deste sábado (11) no bairro Cidade Jardim, em Pindamonhangaba. O crime ocorreu após uma discussão entre o jovem e o companheiro da mãe, segundo registro da Polícia Civil.