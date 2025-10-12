Com 2 romeiros mortos, Vale tem 8 assassinatos no fim de semana

O Vale do Paraíba teve um fim de semana marcado pela violência, com pelo menos oito assassinatos em menos de 48 horas, incluindo a morte de dois romeiros -- um deles policial militar -- que seguiam a pé para Aparecida.

Os crimes ocorreram entre a noite de sexta-feira (10) e a madrugada deste domingo (12), em diferentes cidades da região.

