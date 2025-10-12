César morre em São José aos 91 anos; veja notas de falecimento

Falecimentos em São José dos Campos
SILVINO GUSMÃO
Idade: 75
Data de falecimento: 12/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC – 13/10/2025, às 17h
MARIA JOSÉ SABINO DA SILVA
Idade: 65
Data de falecimento: 12/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 13/10/2025, às 16h
IRIA JOSEFA LOPES FELIPE
Idade: 91
Data de falecimento: 12/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC – 13/10/2025, às 16h
JORGE CHRISTOVÃO SOBRINHO
Idade: 83
Data de falecimento: 12/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC – 13/10/2025, às 15h
JORGE GUIMARÃES
Idade: 72
Data de falecimento: 12/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 13/10/2025, às 13h30
GEOVANI DE CARVALHO
Idade: 65
Data de falecimento: 12/10/2025
Velório: Urbam – Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 13/10/2025, às 10h30
CESAR LEVON RUIZ CARO
Idade: 91
Data de falecimento: 12/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC – 13/10/2025, às 10h
ORLANDO DE OLIVEIRA
Idade: 76
Data de falecimento: 12/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC – 13/10/2025, às 9h
JACY APARECIDA MONTEIRO PORTELA
Idade: 81
Data de falecimento: 11/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores, SJC – 12/10/2025, às 17h
LUCÉLIA SACRAMENTO OLIVEIRA
Idade: 62
Data de falecimento: 12/10/2025
Velório: Urbam – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Maria Peregrina (Santana), SJC – 12/10/2025, às 16h
ANA DE LOURDES RODRIGUES
Idade: 77
Data de falecimento: 11/10/2025
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Maria Peregrina (Santana), SJC – 12/10/2025, às 16h
SÔNIA MARIA DOS SANTOS
Idade: 76
Data de falecimento: 11/10/2025
Sepultamento: Cemitério Colônia Paraíso, SJC – 12/10/2025, às 14h
MARIA APARECIDA DOS SANTOS COELHO
Idade: 79
Data de falecimento: 11/10/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC – 12/10/2025, às 11h
JOÃO DE SOUZA SIQUEIRA
Idade: 61
Data de falecimento: 11/10/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Colônia Paraíso, SJC – 12/10/2025, às 11h
MARCELA PIOVESAM DA SILVA
Idade: 29
Data de falecimento: 11/10/2025
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, SJC – 12/10/2025, às 10h30
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
Idade: 65
Data de falecimento: 11/10/2025
Velório: Urbam – Sala 3
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, SJC – 12/10/2025, às 9h