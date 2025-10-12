César morre em São José aos 91 anos; veja notas de falecimento

GEOVANI DE CARVALHO

Idade: 65

Data de falecimento: 12/10/2025

Velório: Urbam – Sala 6

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC – 13/10/2025, às 10h30

CESAR LEVON RUIZ CARO

Idade: 91

Data de falecimento: 12/10/2025

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC – 13/10/2025, às 10h

ORLANDO DE OLIVEIRA

Idade: 76

Data de falecimento: 12/10/2025

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC – 13/10/2025, às 9h