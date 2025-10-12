URGENTE: Homem é morto ao lado de moto de aplicativo em São José

Um homem foi morto com um tiro no queixo ao lado de uma moto de aplicativo em São José dos Campos. A Polícia Civil investiga o homicídio que aconteceu na madrugada deste domingo (12/10), à 00h50, na rua Engenheiro Flávio Marcondes, no bairro Santa Maria. Segundo o boletim, o óbito foi constatado por equipe de resgate no próprio local.

De acordo com o registro, a ocorrência foi atendida por policiais militares e civis. Ao lado do corpo, estavam a moto Mottu/SPORT 110i, dois capacetes e duas cápsulas deflagradas, que foram recolhidos para exame. A motocicleta — de empresa de locação — foi apreendida e encaminhada ao pátio da Polícia Civil. A vítima não portava documentos.