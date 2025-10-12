Adeus, Ruan: família se despede de jovem que morreu no Vale

A cidade de Jacareí amanheceu em luto neste domingo (12) com a despedida do jovem judoca Ruan de Souza Pereira, de 21 anos, que morreu após um acidente de moto. O sepultamento foi realizado no Cemitério Jardim da Paz, após velório na Igreja Cristã Renovada, no bairro Cidade Salvador, onde o jovem tocava durante os cultos.

O caso gerou grande comoção na cidade e nas redes sociais, com centenas de mensagens de despedida. Amigos se referem a Ruan como um jovem dedicado, religioso e apaixonado pelo esporte.