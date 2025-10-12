Adeus, Ruan: família se despede de jovem que morreu no Vale

A cidade de Jacareí amanheceu em luto neste domingo (12) com a despedida do jovem judoca Ruan de Souza Pereira, de 21 anos, que morreu após um acidente de moto. O sepultamento foi realizado no Cemitério Jardim da Paz, após velório na Igreja Cristã Renovada, no bairro Cidade Salvador, onde o jovem tocava durante os cultos.
O caso gerou grande comoção na cidade e nas redes sociais, com centenas de mensagens de despedida. Amigos se referem a Ruan como um jovem dedicado, religioso e apaixonado pelo esporte.
Segundo informações preliminares, o acidente teria ocorrido na quinta-feira (10). Nas redes sociais, amigos e familiares expressaram profunda tristeza com a perda repentina. As mensagens destacam o carisma, a fé e o talento musical do jovem, descrito por muitos como “um menino bom, sempre com uma palavra positiva”.
“Que Deus conforte o coração da família neste momento de dor inimaginável”, escreveu Raqueline Eduardo, em um dos muitos comentários publicados neste domingo.
Outra amiga, Larissa Franco, lembrou com emoção da convivência com o jovem: “Ele tocava na minha antiga igreja, sempre sorridente e educado. Que Deus conforte seus pais e sua irmã”.
A comunidade evangélica da região também manifestou pesar, destacando o envolvimento de Ruan nas atividades da igreja e o impacto positivo que deixava por onde passava.
“É difícil perder alguém tão jovem, mas suas memórias e legado permanecerão para sempre”, lamentou Edna de Fátima Silva.