Mãe acamada e filho cuidador são achados mortos dentro de casa

Uma idosa acamada, de 80 anos, e o filho cuidador, de 56 anos, foram encontrados mortos dentro de casa na tarde desta quinta-feira (9), na região Centro-Sul de Cuiabá (MT). As vítimas foram identificadas como Dirce de Arruda Brandão e Ericson Antonio de Arruda Brandão.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso foi descoberto depois que uma equipe de homecare responsável pelo atendimento da idosa acionou a polícia.

Os profissionais não conseguiam contato com a família desde a última segunda-feira (6) e, preocupados, decidiram ir até o local.