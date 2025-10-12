12 de outubro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Mãe acamada e filho cuidador são achados mortos dentro de casa

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma idosa acamada, de 80 anos, e o filho cuidador, de 56 anos, foram encontrados mortos dentro de casa na tarde desta quinta-feira (9), na região Centro-Sul de Cuiabá (MT). As vítimas foram identificadas como Dirce de Arruda Brandão e Ericson Antonio de Arruda Brandão.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso foi descoberto depois que uma equipe de homecare responsável pelo atendimento da idosa acionou a polícia.
Os profissionais não conseguiam contato com a família desde a última segunda-feira (6) e, preocupados, decidiram ir até o local.

Ao entrarem na residência, os policiais encontraram os dois corpos já em adiantado estado de decomposição. O imóvel foi isolado para o trabalho da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que irá determinar as causas das mortes.

Ainda não há confirmação sobre a dinâmica do ocorrido, e o caso será investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso. As autoridades não descartam nenhuma hipótese, incluindo morte natural ou intoxicação acidental.

Moradores da vizinhança relataram que Ericson era muito dedicado à mãe e que cuidava dela sozinho há anos, o que aumentou o impacto da tragédia na comunidade.

