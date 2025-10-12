12 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

URGENTE: Dupla executa homem a tiros em emboscada na região

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem de 38 anos foi executado a tiros na noite deste sábado (11) após cair em uma emboscada em Ilhabela. A vítima chegou a ser levada com vida ao Hospital Municipal Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a polícia, o crime aconteceu na Rua Nova Dois, no bairro Itaquanda. Testemunhas relataram que dois homens se aproximaram e dispararam várias vezes contra a vítima, fugindo logo em seguida.

Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas. O homem foi socorrido ainda com vida, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Ilhabela.  A Polícia Civil abriu investigação e deve requisitar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas para tentar identificar e prender os autores da execução.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários