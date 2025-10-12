URGENTE: Dupla executa homem a tiros em emboscada na região

Um homem de 38 anos foi executado a tiros na noite deste sábado (11) após cair em uma emboscada em Ilhabela. A vítima chegou a ser levada com vida ao Hospital Municipal Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, o crime aconteceu na Rua Nova Dois, no bairro Itaquanda. Testemunhas relataram que dois homens se aproximaram e dispararam várias vezes contra a vítima, fugindo logo em seguida.