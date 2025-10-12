ATENÇÃO: Jovem de 18 anos é morto a tiros no Vale; outro é ferido

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros e outro homem ficou ferido durante um ataque a tiros na noite desta sexta-feira (10), em Lorena. O crime ocorreu por volta das 22h, na rua Professora Therezinha de Ferrari Andrade, no bairro Vila dos Comerciários.

Segundo informações da polícia, moradores ouviram os disparos e acionaram o Socorro de Emergência, que levou as vítimas ao pronto-socorro da cidade.