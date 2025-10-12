12 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

ATENÇÃO: Jovem de 18 anos é morto a tiros no Vale; outro é ferido

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Um jovem de 18 anos foi morto a tiros e outro homem ficou ferido durante um ataque a tiros na noite desta sexta-feira (10), em Lorena. O crime ocorreu por volta das 22h, na rua Professora Therezinha de Ferrari Andrade, no bairro Vila dos Comerciários.

Segundo informações da polícia, moradores ouviram os disparos e acionaram o Socorro de Emergência, que levou as vítimas ao pronto-socorro da cidade.

O jovem de 18 anos não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto o outro homem permanece internado.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar localizou uma arma de fogo e porções de drogas, que foram apreendidas para perícia. O caso foi registrado como homicídio e apreensão de objetos na Delegacia de Lorena, que agora investiga a autoria e a motivação do crime.

A Polícia Civil realiza diligências e deve analisar imagens de câmeras de segurança da região para identificar o autor dos disparos.

