ATENÇÃO: Jovem de 18 anos é morto a tiros no Vale; outro é ferido

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros e outro homem ficou ferido durante um ataque a tiros na noite desta sexta-feira (10), em Lorena. O crime ocorreu por volta das 22h, na rua Professora Therezinha de Ferrari Andrade, no bairro Vila dos Comerciários.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações da polícia, moradores ouviram os disparos e acionaram o Socorro de Emergência, que levou as vítimas ao pronto-socorro da cidade.
O jovem de 18 anos não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto o outro homem permanece internado.
Durante a ocorrência, a Polícia Militar localizou uma arma de fogo e porções de drogas, que foram apreendidas para perícia. O caso foi registrado como homicídio e apreensão de objetos na Delegacia de Lorena, que agora investiga a autoria e a motivação do crime.
A Polícia Civil realiza diligências e deve analisar imagens de câmeras de segurança da região para identificar o autor dos disparos.