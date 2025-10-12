ATENÇÃO: Adeus, Paulo: jovem de 18 anos é morto a tiros no Vale

Um jovem de 18 anos, identificado como Paulo, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12) na Avenida José Novaes Sobrinho, no bairro Jardim Paraíso, em Cruzeiro.
O crime chocou moradores da região e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
De acordo com as informações iniciais, os socorristas encontraram o rapaz já sem vida, com múltiplos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnica, que coletou evidências e registrou os primeiros elementos da investigação.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, que foi registrado como homicídio na Delegacia de Cruzeiro. As diligências seguem em andamento para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime.
Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento de Paulo, conhecido como Paulinho entre familiares e amigos.