12 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

ATENÇÃO: Adeus, Paulo: jovem de 18 anos é morto a tiros no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Um jovem de 18 anos, identificado como Paulo, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12) na Avenida José Novaes Sobrinho, no bairro Jardim Paraíso, em Cruzeiro.

O crime chocou moradores da região e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações iniciais, os socorristas encontraram o rapaz já sem vida, com múltiplos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnica, que coletou evidências e registrou os primeiros elementos da investigação.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, que foi registrado como homicídio na Delegacia de Cruzeiro. As diligências seguem em andamento para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime.

Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento de Paulo, conhecido como Paulinho entre familiares e amigos.

