ATENÇÃO: Adeus, Paulo: jovem de 18 anos é morto a tiros no Vale

Um jovem de 18 anos, identificado como Paulo, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12) na Avenida José Novaes Sobrinho, no bairro Jardim Paraíso, em Cruzeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime chocou moradores da região e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.