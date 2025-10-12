Mulher é baleada, esfaqueada e queimada dentro de casa noturna

Uma noite de terror abalou a cidade de Pitanga, na região central do Paraná, após um crime de extrema brutalidade dentro de uma casa noturna.
A vítima, Danielle Aparecida Farias, foi baleada, esfaqueada e queimada viva durante um ataque que deixou moradores em choque pela violência e crueldade.
De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, Danielle, que havia se mudado recentemente de Santa Catarina para Pitanga, estava no local quando foi surpreendida pelo agressor. O ataque ocorreu dentro do estabelecimento e teve características de execução planejada.
Segundo os investigadores, a mulher foi atingida por quatro facadas, levou um tiro e, em seguida, teve o corpo incendiado. O fogo se espalhou rapidamente e causou grandes danos ao imóvel, que foi parcialmente destruído pelas chamas.
Danielle foi resgatada ainda com vida, com ferimentos graves e queimaduras pelo corpo, sendo encaminhada para um hospital da região. Seu estado de saúde é considerado crítico.
Investigação e motivação
A Polícia Civil do Paraná instaurou inquérito para investigar o caso. A principal linha de apuração é de que o crime tenha motivação passional, mas outras hipóteses também são analisadas.
O local passou por perícia técnica, e câmeras de segurança da região devem ajudar a identificar o autor ou os autores do ataque.
Moradores de Pitanga relatam medo e indignação com o crime. “Nunca vimos algo assim aqui. Foi um horror. A cidade está abalada”, disse uma testemunha à imprensa local.
A polícia ainda não divulgou o nome do principal suspeito, mas informou que buscas estão sendo realizadas em toda a região.