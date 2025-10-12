Mulher é baleada, esfaqueada e queimada dentro de casa noturna

Uma noite de terror abalou a cidade de Pitanga, na região central do Paraná, após um crime de extrema brutalidade dentro de uma casa noturna.

A vítima, Danielle Aparecida Farias, foi baleada, esfaqueada e queimada viva durante um ataque que deixou moradores em choque pela violência e crueldade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, Danielle, que havia se mudado recentemente de Santa Catarina para Pitanga, estava no local quando foi surpreendida pelo agressor. O ataque ocorreu dentro do estabelecimento e teve características de execução planejada.