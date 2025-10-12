Homem cortou o pescoço de um artista após se irritar com a música

Um homem de 67 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (11) acusado de atacar um artista de rua na Lapa, região central do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no dia 2 de setembro e chocou a comunidade local pela violência e motivação absurda: o agressor teria se irritado com a música que a vítima estava cantando.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homem foi localizado e capturado por agentes da 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), no bairro de Santa Teresa, após investigações que apontaram sua participação direta no crime.
O ataque
De acordo com a Polícia Civil, a vítima é um artista conhecido na região da Lapa, onde costuma se apresentar nas ruas com microfone e caixa de som.
Na noite do ataque, enquanto se apresentava em frente a um supermercado na Rua Riachuelo, o artista foi surpreendido pelo agressor, que usava uma balaclava e o atingiu com uma facada no pescoço.
Testemunhas relataram que o homem fugiu logo após o ataque, deixando o artista ferido e caído no chão. A vítima foi socorrida e levada para um hospital da região, onde sobreviveu após atendimento médico de emergência.
Motivo banal
As investigações apontam que o crime foi motivado por intolerância sonora — o suspeito teria se irritado com a música executada pelo artista e decidiu atacá-lo por vingança.
“Foi um ato de extrema violência, com motivação fútil. O suspeito já havia demonstrado incômodo com as apresentações musicais na região”, afirmou um policial envolvido no caso.
Prisão e investigação
Após semanas de buscas, os investigadores conseguiram identificar o autor e cumprir o mandado de prisão preventiva nesta sexta-feira. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e vai responder por tentativa de homicídio qualificado.
A Polícia Civil do Rio informou que o caso segue em investigação para esclarecer se o homem já havia ameaçado outros artistas ou moradores da região.