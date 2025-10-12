Homem cortou o pescoço de um artista após se irritar com a música

Um homem de 67 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (11) acusado de atacar um artista de rua na Lapa, região central do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no dia 2 de setembro e chocou a comunidade local pela violência e motivação absurda: o agressor teria se irritado com a música que a vítima estava cantando.

O homem foi localizado e capturado por agentes da 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), no bairro de Santa Teresa, após investigações que apontaram sua participação direta no crime.

O ataque