Jovem é achado morto após sumir nas águas de represa no Vale

O Corpo de Bombeiros localizou neste domingo (12) o corpo do jovem de 20 anos que havia desaparecido nas águas da represa Toca do Leitão, em Santa Branca, na tarde de sábado (11). A vítima sem vida foi retirada da represa.

De acordo com as primeiras informações, o jovem teria entrado na água para nadar e não retornou à superfície. Pessoas que estavam próximas acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes especializadas em buscas subaquáticas para o local.