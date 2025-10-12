12 de outubro de 2025
MORTE NA REPRESA

Jovem é achado morto após sumir nas águas de represa no Vale

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
O Corpo de Bombeiros localizou neste domingo (12) o corpo do jovem de 20 anos que havia desaparecido nas águas da represa Toca do Leitão, em Santa Branca, na tarde de sábado (11). A vítima sem vida foi retirada da represa.

De acordo com as primeiras informações, o jovem teria entrado na água para nadar e não retornou à superfície. Pessoas que estavam próximas acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes especializadas em buscas subaquáticas para o local.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h de sábado, e as buscas seguiram até o fim da tarde, sendo retomadas na manhã de domingo.

A represa Toca do Leitão é um ponto conhecido da região por atrair banhistas e pescadores, principalmente em dias de calor, mas não conta com monitoramento permanente ou salva-vidas.

