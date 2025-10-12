Adeus Gu: romeiro é morto por ladrão por causa de celular no Vale

Um ladrão matou o jovem romeiro Gustavo Santos, de 18 anos, com um tiro na cabeça, durante a tradicional caminhada de fé rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, na madrugada deste domingo (12), na altura de Canas (SP), no Vale do Paraíba.
O crime aconteceu porque o rapaz se recusou a entregar o celular ao criminoso, que fugiu em seguida.
Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, Gustavo caminhava com um amigo pela rodovia quando foi abordado por um homem armado, que anunciou o assalto. O comparsa do jovem entregou o aparelho, mas Gustavo resistiu — e acabou sendo baleado.
O disparo atingiu a cabeça da vítima, que morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O assassino fugiu a pé e ainda não foi localizado.
Caminhada de fé interrompida pela violência
O crime ocorreu em frente à entrada do polo industrial de Canas, próximo à Via Dutra, região usada por centenas de romeiros que seguem a pé até Aparecida durante o feriado da Padroeira do Brasil.
A vítima morava no bairro do Pitéu, em Cachoeira Paulista, e fazia a caminhada com amigos e familiares. A notícia da morte provocou comoção e revolta entre moradores e peregrinos.
Investigação
A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o crime e tenta identificar o autor do disparo. A PM e a Polícia Rodoviária Federal reforçaram o patrulhamento na região da Dutra, especialmente nos trechos usados pelos fiéis.
O corpo de Gustavo Santos foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) e deve ser sepultado em Cachoeira Paulista.
No sábado, o policial militar Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, pai de duas crianças pequenas, foi assassinado a tiros por um ladrão durante a caminhada de fé, na madrugada deste sábado (11), em Lorena (ver aqui).