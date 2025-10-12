Adeus Gu: romeiro é morto por ladrão por causa de celular no Vale

Um ladrão matou o jovem romeiro Gustavo Santos, de 18 anos, com um tiro na cabeça, durante a tradicional caminhada de fé rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, na madrugada deste domingo (12), na altura de Canas (SP), no Vale do Paraíba.

O crime aconteceu porque o rapaz se recusou a entregar o celular ao criminoso, que fugiu em seguida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp