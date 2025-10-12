‘O outro não é meu inimigo’, diz Orlando Brandes sobre política

Segundo ele, o ódio e a divisão só atrapalham o país e quem pensa diferente não deve ser visto como inimigo.

O arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, falou sobre a questão política do país em entrevista coletiva após a missa solene da Festa de Nossa Senhora Aparecida, na manhã deste domingo (12), no Santuário Nacional.

“Viva a diferença. A diferença é uma grande graça. Até as diferenças das religiões, se a gente se unir, vai ser um bem muito grande. E as diferenças políticas, as diferenças sociais, elas não são para nos dividir. Quem é diferente não é nosso inimigo. Quem é diferente pode me ajudar a refletir melhor a minha posição”, afirmou o arcebispo.

Para o religioso, o problema é quando a ideologia política cega as pessoas e age como divisor entre a população.

“O maior problema é a ideologia. A ideologia não busca a verdade. A ideologia busco o meu interesse. Quem não está a favor ao meu interesse é meu inimigo, e eu elimino. Mas o evangelho não é assim. Nós temos a reconciliação, nós temos o perdão, nós temos também esta graça de sermos povo de Deus na sua diferença. Agora, essas diferenças não podem nos levar ao ódio, não podem nos levar a polarizações. Que possamos viver a diversidade numa grande harmonia. O outro não é meu inimigo. Não pensa como eu, mas é meu irmão”, disse Brandes.