Arcebispo diz que vai a Roma convidar papa para visitar Aparecida

“O voto é uma grande benção. É o exercício da cidadania. É o poder do povo, é a democracia. Então, os que foram eleitos pelos votos do povo devem, vamos dizer assim, olhar com mais carinho àqueles que os elegeram. O grande pedido da sociedade de todos nós, da doutrina social da igreja, é que o povo seja ouvido. O povo que votou tem direito. E os seus eleitos de fazerem votações favoráveis ao povo e não favoráveis a alguns. Isso é fundamental e todos nós entendemos isso. Em primeiro lugar, o povo de Deus que elegeu. Esse povo merece toda a atenção e um grande carinho pelas comunidades, pelas pessoas. E assim, é claro, que nós vamos ser uma grande nação no mundo”, afirmou o religioso.

Questionado por OVALE sobre os malefícios da divisão política motivada pelo ódio, por ataques e desinformação, Brandes ressaltou que a diversidade é necessária, mas a polarização que separa deve ser combatida.

“Viva a diferença. A diferença é uma grande graça. Até as diferenças das religiões, se a gente se unir, vai ser um bem muito grande. E as diferenças políticas, as diferenças sociais, elas não são para nos dividir. Quem é diferente não é nosso inimigo. Quem é diferente pode me ajudar a eu também refletir melhor a minha posição. Querido irmão, o maior problema é a ideologia. A ideologia não busca a verdade. A ideologia busco o meu interesse. Quem não está a favor ao meu interesse é meu inimigo, e eu elimino. Mas o evangelho não é assim. Nós temos a reconciliação, nós temos o perdão, nós temos também esta graça de sermos povo de Deus na sua diferença. Agora, essas diferenças não podem nos levar ao ódio, não podem nos levar a polarizações. Que possamos viver a diversidade numa grande harmonia. O outro não é meu inimigo. Não pensa como eu, mas é meu irmão.”