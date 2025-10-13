Devotos de todo país rezam na Sala das Velas da Basílica Nacional

Um dos locais mais procurados pelos devotos de Nossa Senhora Aparecida na Basílica Nacional é a Sala das Velas, onde eles podem acender velas de todos os tamanhos e formatos e pedir e agradecer por graças alcançadas.

O espaço recebe milhares de velas todos os anos durante a Festa de Nossa Senhora Aparecida, e não foi diferente neste último domingo (12), no Santuário Nacional.