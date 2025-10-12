Romeiro de 18 anos é morto por ladrão com tiro na cabeça no Vale

Um romeiro de 18 anos foi assassinado com um tiro na cabeça durante a tradicional caminhada rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, na madrugada deste domingo (12), na altura de Canas, no Vale do Paraíba. O crime, que aconteceu em meio ao feriado da Padroeira do Brasil, gerou revolta e comoção entre fiéis.
De acordo com as primeiras informações, dois jovens faziam a peregrinação pela rodovia quando foram abordados por um ladrão que anunciou o assalto e exigiu os celulares das vítimas. Um dos rapazes entregou o aparelho, mas o outro recusou-se a entregar o seu telefone.
O criminoso, então, atirou contra a cabeça do jovem, que caiu no local e morreu antes da chegada do socorro.
No sábado, o policial militar Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, pai de duas crianças pequenas, foi assassinado a tiros por um ladrão durante a caminhada de fé, na madrugada deste sábado (11), em Lorena (ver aqui).
Crime brutal
A execução ocorreu em frente à entrada do polo industrial de Canas, via de acesso à Via Dutra, próximo à região da Lorenfer. A vítima era moradora do bairro do Pitéu, em Cachoeira Paulista, e fazia a caminhada com amigos e familiares.
O crime, ocorrido em uma rota tradicional de romeiros, chocou quem acompanhava o trajeto em devoção a Nossa Senhora Aparecida.
Moradores da região e peregrinos relataram medo e indignação com a violência.
Investigação
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. Equipes trabalham para tentar identificar e prender o autor do disparo. A Polícia Militar e a PRF intensificaram o patrulhamento no trecho da Dutra usado pelos romeiros.
O corpo do jovem foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) e será liberado para sepultamento em Cachoeira Paulista.
A violência durante as romarias tem causado preocupação às autoridades e às famílias dos devotos, especialmente neste período em que milhares de fiéis caminham até o Santuário Nacional para homenagear a Padroeira do Brasil.