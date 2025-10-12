Romeiro de 18 anos é morto por ladrão com tiro na cabeça no Vale

Um romeiro de 18 anos foi assassinado com um tiro na cabeça durante a tradicional caminhada rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, na madrugada deste domingo (12), na altura de Canas, no Vale do Paraíba. O crime, que aconteceu em meio ao feriado da Padroeira do Brasil, gerou revolta e comoção entre fiéis.

De acordo com as primeiras informações, dois jovens faziam a peregrinação pela rodovia quando foram abordados por um ladrão que anunciou o assalto e exigiu os celulares das vítimas. Um dos rapazes entregou o aparelho, mas o outro recusou-se a entregar o seu telefone.