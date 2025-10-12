URGENTE: Romeiro morre atropelado no Vale; motorista foge

Em romaria, um ciclista de 65 anos morreu atropelado na Via Dutra, em Pindamonhangaba, na noite deste último sábado (11). O motorista que atropelou a vítima fugiu sem prestar socorro.
José Antonio dos Santos havia saído de Mairiporã (SP) de bicicleta, em grupo, rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Após o impacto, ele foi levado em estado grave ao Pronto Socorro de Pindamonhangaba e, na sequência, ao centro cirúrgico da Santa Casa, mas não resistiu — o óbito foi confirmado às 19h40.
O caso foi registrado pelo km 100, da Via Dutra, em Pindamonhangaba, na pista sentido Rio de Janeiro.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. A Polícia Civil investiga para identificar o motorista.
Testemunhas, imagens de câmeras de pedágio, postos e veículos que passaram pelo trecho podem ajudar a reconstituir a dinâmica e apontar a carreta envolvida.
Apelo por informações: quem tiver vídeos, fotos ou relatos sobre o acidente pode procurar a Polícia Civil, a PRF, ligar 190 (emergência) ou 181 (Disque Denúncia) — o contato pode ser anônimo.