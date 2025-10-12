URGENTE: Romeiro morre atropelado no Vale; motorista foge

Em romaria, um ciclista de 65 anos morreu atropelado na Via Dutra, em Pindamonhangaba, na noite deste último sábado (11). O motorista que atropelou a vítima fugiu sem prestar socorro.

José Antonio dos Santos havia saído de Mairiporã (SP) de bicicleta, em grupo, rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Após o impacto, ele foi levado em estado grave ao Pronto Socorro de Pindamonhangaba e, na sequência, ao centro cirúrgico da Santa Casa, mas não resistiu — o óbito foi confirmado às 19h40.