ATENÇÃO: Em SJC, romeiras são roubadas na caminhada a Aparecida

Duas romeiras que seguiam a pé para Aparecida foram assaltadas na Via Dutra, em São José dos Campos, na noite deste sábado (11/10), por volta de 21h. Segundo o boletim de ocorrência, o autor se aproximou quando o fluxo de peregrinos diminuiu, manteve a mão sob a blusa para simular estar armado e exigiu celulares e bolsas, ameaçando “atirar” caso não entregassem os pertences.

As vítimas entregaram os objetos e uma delas teve subtraído o iPhone 14, e a outra perdeu uma mochila com itens pessoais (carregador, óculos de sol, boné, alimentos, medicamentos, crachá e documentos).