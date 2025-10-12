ATENÇÃO: Em SJC, romeiras são roubadas na caminhada a Aparecida

Duas romeiras que seguiam a pé para Aparecida foram assaltadas na Via Dutra, em São José dos Campos, na noite deste sábado (11/10), por volta de 21h. Segundo o boletim de ocorrência, o autor se aproximou quando o fluxo de peregrinos diminuiu, manteve a mão sob a blusa para simular estar armado e exigiu celulares e bolsas, ameaçando “atirar” caso não entregassem os pertences.
As vítimas entregaram os objetos e uma delas teve subtraído o iPhone 14, e a outra perdeu uma mochila com itens pessoais (carregador, óculos de sol, boné, alimentos, medicamentos, crachá e documentos).
Acionada, a Polícia Militar usou o aplicativo institucional para rastrear o GPS do celular e chegou a um homem com características coincidentes com as descritas pelas vítimas (pardo, magro, barba rala, roupas escuras). A equipe acionou o toque remoto do aparelho e encontrou o telefone e o carregador com o abordado. As vítimas reconheceram o suspeito pessoalmente. O restante dos bens não foi localizado.
Na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, o delegado lavrou prisão em flagrante por roubo (art. 157, CP) e representou pela preventiva. O investigado, de 35 anos, negou participação e disse que consumia entorpecentes nas proximidades no momento do crime.
A versão foi contraditada pelo achado do celular e pelos reconhecimentos. Como a pena máxima do crime ultrapassa 4 anos, não houve fiança na esfera policial.