‘Tem muita possibilidade entre Brasil e EUA’, diz Alckmin

“E não justifica, porque o Brasil dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exportam para nós, oito não tem imposto, é zero. E a tarifa média é 2,7%. Então, o pedido do presidente Lula para o presidente Trump foi que, enquanto negocia, suspender os 40%. Esse foi o pleito do governo, enquanto negocia suspende os 40. E aí a gente passa a um ganha a ganha”, disse.

Alckmin afirmou que não acredita que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, designado por Trump para negociar com o Brasil, será um empecilho para os acordos entre os dois países.

“Não, não acredito, porque a orientação do presidente Trump foi muito clara. Nós queremos fazer um diálogo e entendimento e o Brasil sempre defendeu isso. O diálogo e a negociação. A gente pode ter um avanço importante. Já avançamos. A celulose saiu do tarifaço e hoje é 0%. Celulose, ferro níquel já é zero. Isso dá 4% da exportação brasileira. Semana passada, a madeira serrada e macia, que estava em 50%, veio para 10%. Armário, sofá, móveis, estava em 50%, veio para 25%. O que nós precisamos é avançar mais depressa”, afirmou Alckmin.