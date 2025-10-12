‘Eleitos: votem leis favoráveis aos pobres’, diz Orlando Brandes

Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, presidiu a missa solene da Festa de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, na manhã deste domingo (12), no Santuário Nacional de Aparecida.
Em sua pregação, ele pediu que as pessoas eleitas no Brasil votem leis “favoráveis ao povo de Deus, aos pobres”. O arcebispo foi aplaudido pelas milhares de pessoas que acompanham a missa no Altar Central da Basílica, que comporta cerca de 35 mil pessoas.
Como em todos os anos, Brandes fez um sermão com questões pastorais e sociais, mas também políticas. Ele pediu pela redução da pobreza e da desigualdade no país.
“É preciso diminuir a pobreza, porque Ester pediu vida para o povo. E quando diminui a pobreza vamos experimentando a paz, o que é a convivência e a vida. Diminuam as desigualdades sociais, que são muitas, mas é possível diminuí-las”, afirmou o arcebispo.
Participam da missa em Aparecida o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), respectivamente representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Brandes começou a homilia fazendo uma saudação “comovida e agradecida” aos 40 mil peregrinos que “vieram ao Santuário a pé”.
“Pés machucados, mas que não perderam a esperança e chegaram. Muito cansados, mas com o coração em festa e a alma rejubilando. Vocês são um grande exemplo de fé e amor a Nossa Senhora”, disse Brandes.
“Quanta alegria estarmos na Casa da Mãe. Ela nos olha em nossos olhos. Olhe para os olhos de Nossa Senhora, ela tem muito a dar a vocês. Ela ouve os seus clamores e os seus soluços, o choro. Ela sempre quer nos levar no seu colo materno. O nosso Santuário é um grande hospital onde a gente recebe uma cura integral e total, e vocês são testemunhas dessas grandes graças”, afirmou.
Brandes falou em esperança durante quase todo o sermão, relacionando a fé e o amor pela Padroeira do Brasil com a sensibilidade em perceber, e resolver, os problemas do país.
“O amor que não é sentido não vê os problemas. E Nossa Senhora nos dá a sensibilidade, que nos leva à caridade e às soluções dos problemas. Não viver murmurando, mas buscar as soluções que existem. As provações que passamos são grandes graças para nosso conhecimento pessoal”, disse o religioso.
“Não é o nosso ego que vem em primeiro lugar. É preciso aprender a sair de cena e voltar ao cotidiano, onde acontecem os grandes milagres de Deus, no cotidiano”, completou.
Brandes disse que o papa Leão 14 enviou uma carta aos devotos de Nossa Senhora Aparecida. “O papa escreveu uma carta para nós: o tema é amar os pobres como Jesus, como Deus pai, como tantos santos. Outros os chamam de vagabundos, não se importam com os pobres”, disse Brandes.
Na parte mais “política” da pregação, Brandes pediu que os “que foram eleitos votem leis favoráveis ao povo de Deus, aos pobres”, sendo aplaudido pelos devotos.
“Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da esperança. Somos todos irmãos. A esperança da imagem, quebrada e restaurada, a esperança da restauração pessoal, familiar e social”, afirmou.
Ele também contou que a princesa Isabel, que era estéril, esteve “aqui duas vezes e pediu pelo dom da maternidade”. “Ela voltou para Portugal e teve filhos. Milhares de casais rezam para terem filhos, e sei que milhares se tornaram pais e mães depois de passar pelo Santuário. Vamos pedir aos casais uma grande esperança: o Brasil não tem filhos suficientes para o futuro”, disse o arcebispo.
No final da homilia, Brandes exortou os devotos a “quebrar as correntes das ideologias, do álcool, do mal, das drogas, e voltarmos para casa livres e com as mãos cheias de graça”.
Após a missa solene, outras celebrações estão programadas para as 10h, 12h, 14h, 16h e a missa de encerramento, às 18h, seguida de procissão solene e show pirotécnico.
A expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pelo Santuário Nacional de Aparecida neste final de semana, totalizando 450 mil visitantes desde o dia 3 de outubro, quando começou a novena preparatória para a Festa da Padroeira do Brasil.