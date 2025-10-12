‘Eleitos: votem leis favoráveis aos pobres’, diz Orlando Brandes

Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, presidiu a missa solene da Festa de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, na manhã deste domingo (12), no Santuário Nacional de Aparecida.

Em sua pregação, ele pediu que as pessoas eleitas no Brasil votem leis “favoráveis ao povo de Deus, aos pobres”. O arcebispo foi aplaudido pelas milhares de pessoas que acompanham a missa no Altar Central da Basílica, que comporta cerca de 35 mil pessoas.

Como em todos os anos, Brandes fez um sermão com questões pastorais e sociais, mas também políticas. Ele pediu pela redução da pobreza e da desigualdade no país.