Esperando 200 mil pessoas, Basílica celebra a Padroeira do Brasil

O Santuário Nacional de Aparecida está lotado para a celebração da Festa de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, na manhã deste domingo (12). A programação começou à meia-noite e segue até 18h, na missa de encerramento.

Outras celebrações estão programadas para 10h, 12h, 14h, 16h e a missa de encerramento, às 18h, seguida de procissão solene e show pirotécnico.

A expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pelo Santuário Nacional de Aparecida neste final de semana, totalizando 450 mil visitantes desde o dia 3 de outubro, quando começou a novena preparatória para a Festa da Padroeira do Brasil.