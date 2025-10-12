Esperando 200 mil pessoas, Basílica celebra a Padroeira do Brasil

O Santuário Nacional de Aparecida está lotado para a celebração da Festa de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, na manhã deste domingo (12). A programação começou à meia-noite e segue até 18h, na missa de encerramento.
Outras celebrações estão programadas para 10h, 12h, 14h, 16h e a missa de encerramento, às 18h, seguida de procissão solene e show pirotécnico.
A expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pelo Santuário Nacional de Aparecida neste final de semana, totalizando 450 mil visitantes desde o dia 3 de outubro, quando começou a novena preparatória para a Festa da Padroeira do Brasil.
Pela rodovia Presidente Dutra, a Polícia Rodoviária Federal estima que o movimento de peregrinos chegue a 40 mil pessoas neste ano. A entrada do km 71 em Aparecida, na pista sentido São Paulo, foi fechada em razão do grande volume de veículos, que estão sendo direcionados para a entrada do km 74.
Na missa solene, às 8h, a celebração é presidida por dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. O Altar Central da Basílica comporta cerca de 35 mil pessoas – o local está lotado para a principal missa do domingo.
"É sempre uma sensação maravilhosa quando eu venho aqui, especialmente quando estou com minha família, meu marido e meus três filhos. Somos muito gratos a Nossa Senhora Aparecida por todas as bênçãos que acontecem em nossa vida. Eu venho todos os anos agradecer, desde 2014", disse a dona de casa Maria Ester Fernandes, 48 anos, de Ribeirão Preto (SP).
"É um sentimento muito intenso chegar ao Santuário Nacional vindo a pé para Dutra. Faço essa peregrinação há 13 anos, de São Paulo até aqui. E sempre quando a gente chega é uma emoção diferente, renovada, que nos ajuda a superar as dificuldades da vida", afirmou o peregrino Matheus Pereira, 36 anos, de São Paulo.