Alckmin e Kassab acompanham missa no Santuário de Aparecida

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), acompanham a missa solene da Festa de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional de Aparecida, na manhã deste domingo (12). Alckmin está acompanhado da mulher, Lu Alckmin.

Aguardado para a celebração, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não confirmou a presença. Tampouco o vice-governador e ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSD).