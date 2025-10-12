Alckmin e Kassab acompanham missa no Santuário de Aparecida

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), acompanham a missa solene da Festa de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional de Aparecida, na manhã deste domingo (12). Alckmin está acompanhado da mulher, Lu Alckmin.
Aguardado para a celebração, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não confirmou a presença. Tampouco o vice-governador e ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSD).
O prefeito de Aparecida, José Luiz Rodrigues, o Zé Louquinho, acompanha a celebração ao lado de Alckmin e Kassab.
A missa solene é celebrada pelo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, às 8h deste domingo, no Altar Central da Basílica. O local comporta cerca de 35 mil pessoas.
Outras celebrações estão programadas até o final do dia, às 10h, 12h, 14h, 16h e a missa de encerramento, às 18h, seguida de procissão solene e show pirotécnico.
A expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pelo Santuário Nacional de Aparecida neste final de semana, totalizando 450 mil visitantes desde o dia 3 de outubro, quando começou a novena preparatória para a Festa da Padroeira do Brasil.
Pela rodovia Presidente Dutra, a Polícia Rodoviária Federal estima que o movimento de peregrinos chegue a 40 mil pessoas neste ano.