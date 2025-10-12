Herói, PM romeiro morto por ladrão é enterrado no Vale

Sob forte comoção, o corpo do soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, vai sersepultado neste domingo (12), em Cruzeiro. O policial militar, chamado de “herói” por familiares e amigos, foi assassinado a tiros durante uma romaria rumo a Aparecida, na madrugada de sábado (11), na Via Dutra, em Lorena. O crime é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O sepultamento está previsto para domingo (12), às 11h, no Cemitério Jardim Santa Clara, também em Cruzeiro.
Durante o cortejo, colegas de farda e romeiros prestarão homenagens ao policial, que estava havia dez anos na corporação e era reconhecido pela dedicação e respeito à profissão. “Você foi um herói”, escreveu um dos primos que caminhava ao lado dele no momento do crime.
“É Crispim! Até agora a ficha não caiu, estávamos indo tão bem, você contando dos seus sonhos, dos seus planos e, de repente, chega alguém e acaba com tudo em questão de segundos. Você foi um herói aqui pra gente”, desabafou o familiar nas redes sociais.
Morador de Cruzeiro, Crispim deixa esposa e dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 4 meses. O sepultamento aconteceu no Dia de Nossa Senhora Aparecida, data que ele sonhava celebrar completando a romaria com os primos.
O crime
Crispim caminhava com dois primos quando foi surpreendido por um homem vestido de preto, que atirou várias vezes pelas costas após perceber o colete refletivo usado pelo policial. O criminoso fugiu levando o celular e cerca de R$ 800 em dinheiro.
Ferido gravemente, o PM chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro de Lorena, mas não resistiu. Ele não reagiu ao assalto e carregava apenas uma mochila de romeiro com objetos pessoais.
Pouco antes do crime, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) já havia sido acionada por outro grupo de romeiros que relatou uma tentativa de roubo na mesma região da Dutra, próxima à fábrica Biemme e a um posto de combustíveis. Cerca de 20 minutos depois, veio o chamado informando que o policial havia sido baleado.
Investigação
A Polícia Civil trata o caso como latrocínio e informou que analisa imagens de câmeras da rodovia e o rastreamento do celular da vítima para tentar identificar e prender o autor.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) lamentou a morte e reforçou que o caso é prioridade.
“A SSP lamenta a morte de um policial militar, de 30 anos, vítima de um latrocínio ocorrido na madrugada deste sábado (11), na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena. Todos os feridos foram socorridos, mas, infelizmente, o policial não resistiu. A Polícia Civil realiza diligências para identificar e prender os responsáveis.”
Legado e homenagem
O comandante do 23º BPM/I, tenente-coronel Rodrigo dos Santos, destacou o legado de Crispim, que integrava a 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar do Interior.
“O soldado Crispim dedicou dez anos de sua vida ao serviço público, sempre com o firme propósito de proteger e servir. Destacou-se por sua conduta exemplar, dedicação ímpar e respeito à farda. Seu legado é de honra e companheirismo.”