Herói, PM romeiro morto por ladrão é enterrado no Vale

Sob forte comoção, o corpo do soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, vai sersepultado neste domingo (12), em Cruzeiro. O policial militar, chamado de “herói” por familiares e amigos, foi assassinado a tiros durante uma romaria rumo a Aparecida, na madrugada de sábado (11), na Via Dutra, em Lorena. O crime é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte).

O sepultamento está previsto para domingo (12), às 11h, no Cemitério Jardim Santa Clara, também em Cruzeiro.

Durante o cortejo, colegas de farda e romeiros prestarão homenagens ao policial, que estava havia dez anos na corporação e era reconhecido pela dedicação e respeito à profissão. “Você foi um herói”, escreveu um dos primos que caminhava ao lado dele no momento do crime.

“É Crispim! Até agora a ficha não caiu, estávamos indo tão bem, você contando dos seus sonhos, dos seus planos e, de repente, chega alguém e acaba com tudo em questão de segundos. Você foi um herói aqui pra gente”, desabafou o familiar nas redes sociais.